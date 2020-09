Gears 5: spuntato un DLC nel database di Steam

Nel database di Steam è spuntata una voce relativa a un presunto DLC di Gears 5, purtroppo senza alcuna specifica che faccia capire di cosa si stia effettivamente parlando. La voce riporta soltanto "Gears 5 - DLC (1415070) Depot", da cui è impossibile trarre qualsiasi informazione, tranne l'esistenza del DLC stesso.

Di un DLC maggiore di Gears 5 si è già parlato in passato, ma né Microsoft, né The Coalition lo hanno mai confermato. Stando alle voci dovrebbe essere un'espansione single player incentrata sul raccontare delle nuove storie ambientate nell'universo di Gears of War. Secondo alcuni potrebbe essere rilasciato insieme a Xbox Series X per spingere la versione next-gen del gioco.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Gears 5, in cui abbiamo scritto:

Alla fine della recensione di Gears 5 crediamo che il gioco riesca nell'intento di portare la serie Microsoft verso nuove vette. Lo fa grazie a una campagna coinvolgente e ben diretta, che in un primo momento punta sull'impatto visivo e sull'atmosfera per poi prendere il largo aprendosi a una struttura diversa dal solito, meno lineare e più orientata a un'esplorazione priva di vincoli. Gli spettacolari scontri a fuoco e le novità del gameplay, in particolare l'interessante ruolo di Jack, mantengono vivo l'interesse per tutta la durata della storia, che una volta completata ci lascia a un multiplayer capace di alternare la solidità delle modalità più conosciute e il fascino delle new entry, con tanto di editor. Al netto di qualche incertezza tecnica su Xbox One e di qualche piccola sbavatura, il lavoro svolto da The Coalition è eccellente: un nuovo punto di riferimento per il genere.

Gears 5 è disponibile per Xbox One e PC. È incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass per entrambe le piattaforme.