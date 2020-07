PS5, presentazione dell'hardware il video più popolare, Spider-Man: Miles Morales primo tra i giochi

Quali sono i prodotti più popolari tra quelli annunciati per PS5? Per scoprirlo basta guardare alle visualizzazioni dei trailer ufficiali su YouTube. Al primo posto troviamo naturalmente la presentazione dell'hardware, seguito dall'intero spettacolo. Tra i giochi quello che ha destato più interesse in assoluto è Marvel's Spider-Man: Miles Morales, seguito da Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7. Da notare anche il buon risultato di GTA 5, che evidentemente interessa a più persone di quanto si creda anche su next-gen.

PS5 Hardware Reveal Trailer: 28,000,000 visualizzazioni

PS5: The Future of Gaming Show: 13,000,000 visualizzazioni

Marvels Spider-Man: Miles Morales: 13,000,000 visualizzazioni

Horizon: Forbidden West: 7,000,000 visualizzazioni

Gran Turismo 7: 5,900,000 visualizzazioni

DualSense: 4,300,000 visualizzazioni

Ratchet and Clank: Rift Apart: 3,700,00 visualizzazioni

NBA 2K21: 3,400,000 visualizzazioni

Project Athia: 3,200,000 visualizzazioni

Demon's Souls: 2,800,00 visualizzazioni

Grand Theft Auto V: 2,800,000 visualizzazioni

Resident Evil Village: 2,300,000 visualizzazioni

Pragmata: 2,200,000 visualizzazioni

Kena: 2,200,000 visualizzazioni

Stray: 2,100,000 visualizzazioni

Astros Playroom: 1,600,000 visualizzazioni

Sackboy A Big Adventure: 1,500,000 visualizzazioni

Ghostwire Tokyo: 1,300,000 visualizzazioni

Little Devil Inside: 1,200,000 visualizzazioni

Godfall: 992,000 visualizzazioni

PS5 Sizzle Trailer: 933,000 visualizzazioni

Returnal: 825,000 visualizzazioni

Deathloop: 790,000 visualizzazioni

Oddworld Soulstorm: 876,000 visualizzazioni

Hitman 3 - 614,000 visualizzazioni

Bugsnax: 544,000 visualizzazioni

Goodbye Volcano High: 513,000 visualizzazioni

Destruction AllStars: 485,000 visualizzazioni

The Future of Gaming Intro: 475,000 visualizzazioni

Solar Ash: 310,000 visualizzazioni

Jett: 303,000 visualizzazioni