PS5, la scocca a tema Spider-Man 2 è esaurita? Dbrand crea la propria versione e prende in giro Sony

Dbrand ha svelato la propria versione della scocca PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2. Come potete vedere qui sotto, la compagnia ha condiviso la propria "arachnoplate", nome che non lascia dubbi sulla fonte di ispirazione.

Con le parole "We fixed it" ("Abbiamo risolto"), dbrand fa riferimento al fatto che la scocca ufficiale per PS5 di Marvel's Spider-Man 2 era disponibile in numero limitato e quindi la compagnia ha risolto il problema per chiunque non sia riuscito ad acquistare quella originale.