PS5: Sony mira a distribuirne più di 7,6 milioni entro la fine dell'anno fiscale

Nel suo ultimo resoconto finanziario, Sony ha messo nero su bianco di voler distribuire più di 7,6 milioni di PS5 entro la fine dell'anno fiscale corrente, ossia entro il 31 marzo 2021. A dichiararlo è stato il CFO della compagnia Hiroki Totoki in un incontro con analisti e azionisti.

Totoki non ha dato numeri precisi per PS5, ma ha parlato di superare i 7,6 milioni di unità di PS4 nei suoi primi mesi, quindi è chiara la direzione che la compagnia vuole seguire. Probabilmente non è possibile fare più di questo, visti i tempi di produzione della console, ma si tratta comunque di numeri ragguardevoli da raggiungere in così pochi mesi (PS5 sarà lanciata il 12/19 novembre, parliamo di poco più di quattro mesi).

Sony inoltre si aspetta di avere per PS5 più giochi di qualsiasi altro lancio della storia di PlayStation, grazie alle esclusive first e third party. L'obiettivo a lungo termine di Sony è quello di vendere più PS5 di PS4 grazie al suo software e alla sua comunità. Visti i numeri di quest'ultima, appena svelati, si tratta di un obiettivo davvero ambizioso.

Infine, Totoki ha speso parole di lode per i risultati di Ghost of Tsushima, indicato come uno dei traini del successo del brand PlayStation nell'ultimo periodo.