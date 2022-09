PS5 spunta nei negozio di MediaMarkt: le scorte arriveranno presto anche in Italia?

PS5 è merce rara (e sempre più costosa) e l'unico modo per ottenerne una è riuscire a comprarla tramite le vendite online delle varie catene di negozio, "combattendo" contro moltissimi altri acquirenti. Trovare delle scatole in vendita in un negozio è praticamente impossibile. Ora, però, scopriamo che presso MediaMarkt (ovvero la nostra MediaWorld) in Germania ci sono delle scorte semplicemente in vendita dal vivo.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto condivisa tramite NeoGaf, presso MediaMarkt è possibile trovare PS5 in un discreto numero. Precisamente, l'edizione in vendita è un bundle di PS5 versione standard (ovvero con lettore ottico) e Horizon Forbidden West. Viene precisato che man mano che la gente acquista PS5, il negozio ne posiziona altre sull'espositore: pare quindi che ve ne siano in buona quantità.

Sullo sfondo possiamo anche vedere alcuni accessori di PS5, come la camera HD e il controller DualSense nero.

PS5 in vendita presso MediaMarkt

La speranza è che questo sia un primo segno dell'aumento delle scorte di PS5 e che presto la situazione migliori anche in Italia. Certo, il prezzo aumentato non è positivo, ma poter evitare di dover acquistare corposi bundle potrebbe essere d'aiuto.

PS5 è una console di successo, considerando che vende ogni scorta disponibile quasi all'istante. Precisamente, PS5 avrebbe venduto il 52% in più di Xbox Series X|S, per Ampere Analysis.