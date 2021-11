PS5: transizioni tra app senza interruzioni nel nuovo brevetto di Sony

PS5 in futuro potrebbe ricevere una serie di miglioramenti all'interfaccia utente. Un brevetto registrato nei giorni scorsi dettaglia una serie di funzionalità che dovrebbero permettere di aprire e utilizzare varie app, come Spotify ad esempio, senza dover interrompere la partita in corso.

Il brevetto, registrato lo scorso 18 novembre presso lo United States Patent and Trademark Office, afferma che l'attuale sistema di gestione delle applicazioni non è ottimale. Ad esempio per ascoltare musica in streaming con Apple Music o Spotify, l'utente deve accedere alla dashboard, interrompendo quindi la sua attività di gioco, per poter aprire le relative applicazioni.

Il nuovo sistema, invece, punta a una transizione senza interruzioni tra diverse applicazioni in esecuzione su PS5, il tutto senza dover abbandonare la schermata di gioco. Si parla anche di finestre pop-up, chiamate "Action Cards", che si possono aprire, chiudere, ridimensionare o spostare liberamente in vari punti dello schermo, con la possibilità dunque anche di assecondare gli elementi dell'interfaccia del gioco in esecuzione, dalle quali gestire varie applicazioni, come ad esempio Spotify, PlayStation Store, YouTube o Netflix.

Un'immagine del brevetto che mostra come è possibile posizionare e ridimensionare le Action Cards di PS5

Si tratta senza dubbio di funzionalità interessanti, ma trattandosi di un brevetto, non è certo che verranno effettivamente introdotte in futuro. Rimanendo in tema, di recente è stato scoperto un altro brevetto relativo a delle cover rimovibili per PS5.