PS5: l'ultimo update ha reso inutilizzabile il Cronus Zen, un accessorio utilizzato da molti cheater

Per chi non lo sapesse, il Cronus Zen è una periferica non ufficiale che permette di utilizzare praticamente qualsiasi controller su qualsiasi console. Fin qui nulla di troppo grave. Il problema nasce dal fatto che può essere sfruttato anche per giocare con mouse e tastiera su console e per impostare alcune macro, entrambe cose che offrono un vantaggio sostanzioso specialmente negli sparatutto, e infatti questi dispositivi sono considerati cheating , tanto da essere bannati dai tornei ufficiali.

Gli sviluppatori di Cronus Zen stanno lavorando a una soluzione

Ebbene, come segnalato da MP1ST, molti utenti che utilizzano Chronus Zen su PS5 affermano che il dispositivo ha smesso di funzionare dopo l'ultimo aggiornamento di sistema della console pubblicato oggi da Sony.

A quanto pare i problemi con la periferica si verificano solo con i giochi che hanno una versione nativa per PS5, mentre quelli PS4 tramite retrocompatibilità funzionano come sempre. Sui forum ufficiali di Cronus Zen, uno degli sviluppatori ha confermato che i malfunzionamenti sono legati all'ultimo firmware di PS5 e che il team è già al lavoro per risolverli.

Anche sul sito ufficiale di Cronus Zen è apparso un messaggio, in cui viene consigliato di non scaricare il firmware e disattivare gli aggiornamenti automatici di PS5. In aggiunta viene sottolineato che al momento il team non è in grado di offrire una tempistica precisa per la risoluzione di questo "problema": "potrebbero essere 24 ore, 24 giorni o 24 mesi".

"Siamo a conoscenza di un problema con Zen e la PS5. Da questa mattina (24 gennaio), la console chiede a tutti di aggiornare e, se lo si fa, Zen non si connette più alla PS5", recita il messaggio.

"Tuttavia, questo aggiornamento NON è obbligatorio! Basta ignorarlo e tutto dovrebbe continuare a funzionare con lo Zen come previsto. Nota: l'aggiornamento avverrà anche in modalità di riposo, quindi è necessario scollegare la PS5 da Internet, saltare l'aggiornamento e ricollegarla di nuovo."

"Al momento non esiste una tabella di marcia per la risoluzione del problema, quindi non offendetevi se vi viene chiesto di controllare questo avviso quando chiedete una tempistica precisa. Potrebbe trattarsi di 24 ore, 24 giorni, 24 mesi, non lo sapremo finché non avremo approfondito la questione."

Non è chiaro al momento se Sony abbia effettivamente deciso di contrastare attivamente l'utilizzo di questa periferica tramite l'ultimo aggiornamento o se semplicemente questo problema di compatibilità sia stato un caso fortuito.