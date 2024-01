GTA: The Trilogy, 18 milioni di download in un mese su Netflix per iOS e Android

Stando ai dati riportati da Mobilegamer.biz, i giochi inclusi nella GTA: The Trilogy - The Definitive Edition hanno raggiunto complessivamente quota 18,1 milioni di download su iOS e Android tramite Netflix Games.

Come probabilmente saprete già, dallo scorso 14 dicembre la raccolta è entrata nel catalogo di giochi incluso con la sottoscrizione a Netflix, con dunque gli abbonati che possono scaricare le versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas su smartphone e tablet senza costi aggiuntivi. In alternativa tutti e tre i giochi sono disponibili per l'acquisto su App Store e Google Play Store al prezzo di 19,99 euro cadauno.