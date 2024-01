Palworld: NexusMods non ospiterà mod a tema Pokémon per paura di cause legali da Nintendo

Tutti temono gli avvocati ninja di Nintendo, incluso NexusMod, il più grande portale di modding su PC, che ha dichiarato di "non sentirsi a proprio agio" nell'ospitare delle mod di Palworld a tema Pokémon, in quanto ciò "quasi certamente esporrà al rischio di un'azione legale".

Come forse saprete, pochi giorni fa è stato mostrato il teaser trailer della prima mod che trasforma i Pal di Palword in Pokémon, con tanto di Ash Ketchum al posto del protagonista. Il video in questione è stato subito messo offline per violazione di copyright e anche altre produzioni simili sono sparite da Nexus Mod, con gli utenti che hanno ipotizzato che lo staff del portale abbia deciso di eliminare questi contenuti per non incorrere nelle ire dei legali della grande N.

Ora è arrivata anche la conferma direttamente da Nexus Mod, che tramite un comunicato ufficiale ha spiegato che l'idea di mod a tema Pokémon per Palword è davvero ottima, ma che non verranno accettate proprio per pausare di possibili azioni legali da parte di Nintendo.

"Pensiamo che l'aggiunta di contenuti Pokémon in Palworld sia un'idea molto interessante e capiamo perché le persone desiderino una cosa del genere. Tuttavia, non ci sentiamo a nostro agio nell'ospitare contenuti simili", recita il comunicato inviato alla redazione di PCGamesN.

"Come forse saprete, Nintendo (che possiede congiuntamente il franchise dei Pokemon) è solita presentare sfide legali senza pietà, DMCA e richieste di rimozione contro i contenuti creati dai fan. Data la somiglianza di Palworld con il franchise dei Pokemon, ospitare contenuti che aggiungono personaggi o risorse protette da copyright nel gioco ci metterà quasi certamente a rischio di azioni legali".

"Non pensiamo che valga la pena rischiare di permettere la condivisione di questi contenuti nella nostra community. Nella migliore delle ipotesi, dovremmo affrontare il grattacapo delle minacce DMCA/legali da parte di Nintendo, e nella peggiore potrebbero cercare di intraprendere azioni contro di noi e contro chi ha caricato direttamente le mod".

"Ci sono molte opportunità creative per esplorare mod per questo gioco che aggiungano qualcosa al mondo e al gameplay, ma che non violino in modo così evidente la proprietà intellettuale. Siamo davvero entusiasti di vedere cosa si inventerà la comunità di modding di Palworld".