PS5, Xbox Series X e potenza: le differenze sono minime secondo uno sviluppatore

PS5 e Xbox Series X hanno una potenza simile, con differenze minime: lo sostiene Charles Marcolim, game designer dell'imminente titolo indie Hazel Sky.

"La mia opinione è che la differenza di potenza fra PS5 e Xbox Series X sarà minima", ha detto Marcolim. "Pensiamo sempre ai PC di fascia bassa quando testiamo il nostro gioco, e così proviamo a ottimizzare il più possibile."

"Be', tutto ciò che va al di sopra dei 10 TFLOPS per noi è il paradiso. Detto questo, però, non penso che alla fine la potenza sia così importante: se lo fosse, Nintendo Switch non avrebbe riscosso questo successo."

Stando alla scheda tecnica, PS5 e Xbox Series X vantano rispettivamente una potenza pari a 10,28 e 12 TFLOPS, dunque parliamo in entrambi i casi di piattaforme molto prestanti.

Per quanto concerne infine l'inevitabile polemica sul fatto che a esprimere opinioni sulle console next-gen siano nella maggior parte dei casi degli sviluppatori indipendenti, il perché è presto detto: si tratta di team privi di obblighi di non divulgazione nei confronti di Sony e Microsoft.