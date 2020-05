PS5 e Xbox Series X: una tabella confronta la potenza con quella di altre console

Una comoda tabella mette a confronto la potenza sintetica di PS5 e Xbox Series X con tutte le ultime generazioni di console. Si parla nuovamente di TeraFLOPS, un dato tanto efficace per sintetizzare la potenza computazionale di una macchina, quanto incapace di definire come e quanto una console sarà in grado di lasciare un segno sul mercato. Nonostante questo, si possono scoprire tantissime cose interessanti: per esempio sapevate che un Nintendo DS è teoricamente sei volte più potente di un Nintendo 64?

La tabella fornita dal sito thegamingsetup mette a confronto la potenza sintetica delle ultime generazioni di console in base a quanti GigaFLOPS di dati sono in grado di eseguire. I FLOPS (acronimo di FLoating point Operations Per Second), in informatica, sono il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo da un processore. In teoria, quindi, più GFLOPS (o TeraFLOPS, ovvero 1000 GFLOPS) una console può gestire e migliore sarà la sua capacità di renderizzare una scena in 3D complessa.

Per questo motiva la diatriba tra i fanatici PS5 e quelli Xbox Series X è così accesa: quel numerino potrebbe sintetizzare quale sarà la console più potente della prossima generazione. Cosa vuol dire tutto ciò? Un bel nulla e lo capiamo proprio osservando questa tabella: nulla ha impedito ai 12 GFLOPS del Nintendo Wii di distruggere nelle vendite PS3 e Xbox 360, così come i 0,6 GFLOPS del Nintendo DS non gli hanno consentito di avere la grafica in 3D sfoggiata da un Nintendo 64, fermo a 0,1 GFLOPS.

Similmente il confronto con le schede grafiche in commercio è solo indicativo: una RTX 2080TI è capace di processare 13450 GFLOPS, quindi teoricamente più di una Xbox Series X, ma ci sono talmente tante variabili in ambito gaming PC (software e persino hardware) che quel numero potrebbe variare molto.

Resta, comunque, un modo semplice e veloce per avere una panoramica dell'evoluzione della potenza computazionale delle console in tutti questi anni. Cosa vi ha stupito di più?