PS5 e Xbox Series X|S: giochi come Falconeer, Sackboy, Bugsnax non sembrano next-gen

Secondo John Linneman di Digital Foundry non tutti i giochi che arriveranno nelle prossime settimane su PS5 e Xbox Series X|S avranno una grafica next-gen. Nonostante questo, progetti come Falconeer, Sackboy, Bugsnax meritano comunque rispetto, perché sono il frutto del lavoro di studi o progetti più piccoli.

Parlando dell'inizio della copertura dei giochi next-gen, John Linneman di Digital Foundry ha voluto stressare un concetto molto chiaro: molti dei giochi che arriveranno nelle prime settimane per PS5 e Xbox Series X|S non saranno in grado di mostrare le potenzialità delle console di nuova generazione. Anzi "solo un paio di giochi (come Demon's Souls o Marvel's Spider-Man: Miles Morales) mostreranno davvero le nuove macchine."

Nello specifico il collega fa il nome di tre progetti: Falconeer, Sackboy: A Big Adventure, Bugsnax. Si tratta quindi di giochi brutti? Apparentemente no, solo che sarà importante, sempre per Linneman, che questi giochi vengano valutati e percepiti del quello che sono, ovvero progetti minori o il parto di sviluppatori più piccoli. Quindi con questi giochi bisognerà "mantenere la calma e goderseli."

Il rischio, sennò, sarà quello di rimanere molto scottati da questa next-gen che, per il momento, non sembra in grado di mostrare tutte le sue potenzialità.

I think it's REALLY important to stress this - just like EVERY other recent generation, there will only be a couple games (like Demon's Souls or Spider-Man) that really showcase the new machines. Be respectful of the smaller games and developers (and multi-platform games)