PS5: il sistema di raffreddamento è efficiente sia in orizzontale che in verticale

Per Yasuhiro Ootori, Vice Presidente del dipartimento di Mechanical Design di Sony Interactive Entertainment, il sistema di raffreddamento di PS5 è estremamente efficiente. E non importa che la console sia messa in orizzontale o in verticale: la dissipazione del calore sarà pressoché identica.

Il dubbio poteva sorgere osservando il design della console. PS5, nonostante la doppia possibilità, è pensata abbastanza chiaramente per essere tenuta in verticale. In questa posizione, inoltre, il flusso di aria calda viene spinto in maniera naturale verso l'alto. Ma evidentemente l'effetto camino è irrilevante quando si parla di un sistema di questo tipo.

In un'intervista al sito giapponese 4Gamer Yasuhiro Ootori ha risposto direttamente alla domanda se sia meglio tenere la console in verticale o in orizzontale per avere il miglior raffreddamento possibile. "Si tratta di una domanda che mi viene posta spesso," ha detto. "Dal punto di vista del design, non vi è alcuna differenza nelle performance del sistema di raffreddamento tra l'installazione verticale o orizzontale. Credo che alcune persone pensino che l'efficacia nella dissipazione del calore dovrebbe essere migliore in verticale per via dell'effetto camino."

"Tuttavia," ha continuato Yasuhiro Ootori, "in un sistema di raffreddamento con una ventola attiva (ventola elettrica), l'effetto camino ha un'incidenza minima. PS5 funziona perfettamente sia in orizzontale sia in verticale. Anche se personalmente la proferisco in verticale, col "logo PS" che si può leggere correttamente."

Sapevate che il funzionamento della ventola di PS5 potrà essere ottimizzato con aggiornamenti software dopo il lancio?