Quakecon 2022: seguite l'evento nella live Twitch speciale di Multiplayer.it

Il QuakeCon 2022 è iniziato e vale la pena di seguirlo insieme a noi di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch, nella live ufficiale che abbiamo organizzato per oggi pomeriggio, 19 agosto 2022. Lo speciale inizierà alle 15:00 e terminerà alle 18:30 circa.

A dare il benvenuto agli spettatori alle 15:00 sarà Pierpaolo Greco, che avrà un'ospite speciale: Stefania Fiorese, community manager italiana di Bethesda. Alle 15:10 partirà una sezione dedicata a Quake e Quake Champions, con una videointervista al campione mondiale 2021 di Quake: Marco "vengeur" Ragusa (attualmente impegnato neu mondiali 2022 in Romania). Potremo vedere anche Pierpaolo che gioca a Quake Champions, che potrà essere sfidato da chiunque partecipi alla nostra chat. Considerate che il gioco è free-to-play, quindi potete installarlo e iniziare a pregustare il momento in cui spargerete il sangue di Pier.

Dalle 15:50 Giordana Moroni e Cristina Apollonio, in arte Ragnetta83, parleranno di Fallout 76 e di tutte le novità in arrivo con la prossima espansione, The Pitt.

Alle 16:40 si parlerà di Ghostwire: Tokyo e fotografia virtuale con il fotografo digitale Paolo Mantoan (yuric83), che racconterà a Vincenzo Lettera e alla community come realizzare lo scatto perfetto usando la modalità foto del gioco di Tango Gameworks.

Alle 17:30 si parla di Arkane Studios e, naturalmente di Redfall e Deathloop. Giordana e Francesco Serino ripercorreranno la storia del team e sottolineeranno gli elementi cardine delle ultime due opere della prestigiosa software house, facendo anche un quiz.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!