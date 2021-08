Queen’s Wish 2: The Tormentor: Spiderweb Software ha lanciato la campagna Kickstarter

Spiderweb Software ha lanciato la campagna Kickstarter di Queen's Wish 2: The Tormentor, il suo nuovo gioco di ruolo hardcore per PC, Mac e sistemi iOS (la versione Android è legata al raggiungimento dei 150.000 dollari). Il primo capitolo risale al 2019, mentre l'ultimo gioco lanciato dallo studio, Geneforge 1 - Mutagen, è di gennaio di quest'anno.

Fondata nell'ormai lontano 1994, la Spiderweb Software di Jeff Vogel è una realtà molto piccola che si è da sempre dilettata nello sviluppo di giochi di ruolo classici, amatissimi dagli appassionati per la loro profondità, anche se non certo famosi. Per Queen's Wish 2: The Tormentor Vogel è alla ricerca di 40.000 dollari, che gli consentiranno di coprire le spese di sviluppo (lavora praticamente da solo). Vediamo un filmato del gioco per renderci conto di cosa stiamo parlando:

Queen's Wish 2: The Tormentor su Kickstarter

A chi temesse una qualche truffa da crowd funding, possiamo dire per rassicurarlo che Spiderweb Software è una prolifica realtà sul mercato da molti anni, che ha sempre lavorato bene lanciando giochi stabili e ben rifiniti (ben 26), quindi c'è poco di cui avere paura. Se volete, potete provare alcune demo delle loro ultime opere, tra cui proprio quella del primo Queen's Wish: The Conqueror, partendo dal sito ufficiale, così da rendervi meglio conto di cosa si stia parlando.

In Queen's Wish 2: The Tormentor si vestiranno i panni del figlio più giovane dalla regina Sharyn, la comandante suprema dell'Impero di Haven, che dopo un tentativo di omicidio da parte di forze misteriose, dovrà riuscire a fermare una ribellione nella regione di Rokaj, riconquistando i territori perduti e ricostruendo quanto distrutto.