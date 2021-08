Eternals: uscita su Disney+ al lancio? "Vedremo", dice Kevin Feige

Eternals si presenta come il prossimo grande film del Marvel Cinematic Universe ma non è ancora chiaro se sia prevista la sua uscita direttamente su Disney+ al lancio, come fatto per altre pellicole recenti della compagnia, con il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, che resta vago ma possibilista sulla questione.

Una delle ipotesi è che anche Eternals possa essere distribuito in doppia modalità al cinema e attraverso Disney Plus, magari sfruttando il particolare Accesso VIP già usato anche per Black Widow, ma a quanto pare non c'è ancora certezza sulla strategia di distribuzione del nuovo film.

Interrogato sulla questione da Variety, Kevin Feige ha risposto in maniera vaga, facendo intendere di dover valutare la questione: "Penso che la visione al cinema sia la mia preferenza, e credo lo sia anche per Chloé", ha affermato il presidente di Marvel Studios, riferendosi a Chloé Zhao, la regista di Eternals. "Vedremo cosa decideremo di fare". Dunque è una cosa che dev'essere ancora valutata precisamente da Disney.

Ovviamente, nella questione rientra a questo punto il famoso caso della causa intentata da Scarlett Johansson nei confronti di Disney, legata proprio al lancio simultaneo di Black Widow in streaming, che secondo l'attrice protagonista sarebbe avvenuto infrangendo i termini del contratto che la legava alla produzione.

La questione principale è data dalla percentuale che l'attrice avrebbe dovuto ottenere dai ricavi del box office: Black Widow sembra destinato a incassare poco dai cinema e il suo rilascio all'interno di Disney+ potrebbe essere determinante in questa situazione.

Vista la situazione, è chiaro come Marvel Studios abbia intenzione di ragionare a lungo sulla strategia di rilascio di Eternals, considerando che già Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli tornerà ad avere un periodo di esclusiva di 45 giorni prima di arrivare in streaming.