Tales of Arise su Nintendo Switch? Non è in programma

Bandai Namco, per voce del producer Yusuke Tomizawa, ha dichiarato ai microfoni di Gamingbolt di non avere in programma alcuna versione Nintendo Switch del gioco di ruolo giapponese Tales of Arise, nemmeno in versione cloud.

In realtà Tomizawa è stato ancora più netto: "Le console annunciate sono le uniche pianificate per il gioco." Naturalmente nell'industria videoludica non esistono parole scolpite nella pietra e la situazione potrebbe cambiare in futuro. Comunque sia, per ora non aspettiamoci una versione Nintendo Switch di Tales of Arise.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Tales of Arise in cui troverete vergato con il sangue:

Non c'è dubbio che i valori produttivi alla base di Tales of Arise siano enormi se paragonati ai capitoli precedenti, quindi un po' infastidisce vedere ancora un attaccamento quasi morboso alle limitazioni tipiche della serie in certi aspetti. Ciò detto, il sistema di combattimento è veloce, spettacolare e profondo, e il gioco graficamente è spanne sopra a tutto ciò che lo ha preceduto. Se la narrativa avrà il giusto valore, e la campagna risulterà ben strutturata, potremmo avere per le mani il miglior esponente della serie, e non è dir poco. Speriamo in bene.

A questo punto non resta che ricordarvi che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. Una demo console è prevista per il 18 agosto 2021.