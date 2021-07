Raptor: Call of the Shadows ora è giocabile gratis anche da browser

Al momento la versione da browser di Raptor: Call of the Shadows sembra essere stata rimossa, probabilmente per problemi di copyright. Vedremo se nelle prossime ore o giorni tornerà disponibile online.

Storia originale:

Lo sparatutto classico Raptor: Call of the Shadows è ora giocabile anche via browser, naturalmente sempre gratis. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un titolo pubblicato nel 1994 che fece scalpore per le sue qualità tecniche. Il PC allora faticava ancora un po' a gestire lo scrolling (anche se le cose erano enormemente migliorate rispetto agli anni precedenti) ed era difficile trovare degli action di alto livello, ma il titolo di Apogee Software aveva quella che allora si definiva una "qualità da arcade", ossia aveva delle caratteristiche e un gameplay comparabili con i più famosi titoli da sala giochi.

A contribuire al successo di Raptor: Call of the Shadows fu anche il sistema distributivo: il primo episodio fu rilasciato gratuitamente come shareware, mentre gli ultimi due episodi andavano acquistati. È lo stesso modello economico con cui fu rilasciato DOOM, tanto per fare un esempio celebre.

Ma ora bando alle ciance. Se volete giocare a Raptor: Call of the Shadows da browser andate sulla sua pagina di itch.io. Il gioco è compatibile con tastiera e controller vari.