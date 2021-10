ResetEra: il forum è stato venduto per $4.55 milioni

ResetEra, uno dei più grandi forum online al mondo, è stato venduto per 4.55 milioni di dollari. L'acquirente è MOBA Network che ha confermato che non vi saranno modifiche nei team operativi e di moderazione del forum.

Dei 4.55 milioni, 3.55 sono stati pagati in contanti: il rimanente 1 milione sarà pagato entro il 13 dicembre. ResetEra guadagna denaro attraverso le pubblicità e un abbonamento per rimuovere tali pubblicità. Secondo quanto indicato dalla comunicazione ufficiale, il sito è stato in grado di guadagnare 700.000 dollari lo scorso anno.

Logo di ResetEra

MOBA Network punta a introdurre nuovi formati di pubblicità e aumentare la quantità di pubblicità a pagamento, così da ottenere un grande aumento di guadagni nel 2022. MOBA Network è una compagnia svedese che possiede molteplici siti e comunità online, inclusi Mobafire.com, Dotafire.com, Smitefire.com, Owfire.com, Leaguespy.net e atri siti. Inoltre, gestisce un network di YouTube - Union For Gamers (UFG) - che gestisce oltre 1.000 content creator.

ResetEra è nato nel 2017, come nuova casa per i membri di NeoGaf, precedentemente il più grande forum videoludico al mondo. Molti membri di NeoGaf avevano lasciato la compagnia in seguito a una serie di accuse di molestie sessuali rivolte al proprietario.

ResetEra è un punto di riferimento per molti giocatori e fa da cassa di risonanza per vari leak, come quello dedicato a Nintendo Switch 2.