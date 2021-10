Nintendo Switch 2: periodo di uscita, risoluzione ed esclusive indicati da un noto leaker

Nintendo ha da poco iniziato a distribuire il modello OLED di Switch, ma i rumor vogliono la compagnia di Kyoto intenta a programmare il rilascio di un nuovo modello, una vera e propria Nintendo Switch 2. Un leaker parla ora del periodo di uscita, delle esclusive e della risoluzione.

Prima di tutto, ricordiamo che le discussioni attorno a un modello più potente sono nate da tempo. Recentemente, una delle testate che ne ha parlato in modo espanso è Bloomberg, anche se la Grande N ha negato il report della testata americana. Ora, però, il noto leaker NateDrake sta svelando vari dettagli.

Nintendo Switch OLED

Viene spiegato che la società giapponese avrebbe in programma un vero e proprio Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch 4K: dipende da come il marketing vorrà presentare il prodotto. Ciò che conta, è che il device dovrebbe supportare il 4K, ma con DLSS, quindi non nativo. Si tratterebbe di una vera nuova console, in quanto al momento non è retrocompatibile con i giochi Switch 1, a causa del diverso hardware e della mancanza di TX1. Ci sono però vari modi per superare il problema e dipenderà dalle scelte di Nintendo.

In termini di sviluppo, pare che i grandi sviluppatori abbiano già in mano i devkit di questo modello dal 2020, mentre team minori lo stanno ricevendo quest'anno. Vari team stanno sviluppando delle esclusive per Nintendo Switch 2, ma sono in produzione anche vari porting di giochi console già disponibili su PlayStation e Xbox. Gli sviluppatori dovrebbero terminare lo sviluppo dei giochi entro la fine del 2022, ma questo non significa che tali giochi saranno rilasciati in tale periodo.

Per quanto riguarda il periodo di uscita di questa Nintendo Switch 2, si parla di fine 2022 e inizio 2023: il periodo di riferimento è largo 6 mesi, perché i problemi di produzione non permettono in questo momento di definire in modo chiaro quando le console saranno effettivamente pronte per la vendita.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di rumor e, anche nel caso nel quale quanto riportato sia corretto, è possibile che si tratti di informazioni datate o che nel corso del tempo Nintendo modifichi il proprio approccio a una possibile Nintendo Switch 2.

Nel frattempo possiamo goderci Nintendo Switch OLED: ecco 10 giochi da rivivere sul nuovo schermo.