Saints Row, un video di gameplay con fasi di guida e combattimento

Saints Row è stato mostrato in azione con un video di gameplay che include fasi di guida a bordo di diversi veicoli e combattimento in strada e non per il reboot della serie sviluppata da Volition.

Come illustrato nel trailer dei quartieri di Santo Ileso, Saints Row ci vedrà impegnati nella conquista di tre ampie zone della mappa, controllate da altrettante gang, e ciò richiederà ovviamente un pizzico di violenza. Più di un pizzico, magari.

Per questo ci ritroveremo spesso e volentieri a fare a sportellate con i nostri rivali o con le pattuglie della polizia intente ad acciuffarci, come si vede proprio in questo video. Ordinaria amministrazione per un action game a base open world di questo tipo.

Gli sviluppatori hanno tuttavia cercato di puntare forte sulla varietà dei veicoli a nostra disposizione e su di un sistema di controllo in grado di rendere gli scontri in movimento più divertenti.

Ci saranno riusciti? Lo scopriremo il prossimo 25 febbraio, quando il reboot farà il proprio debutto nei negozi, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Volete saperne di più? Ecco la nostra anteprima di Saints Row.