Resident Evil Village: Showcase, seguitelo con noi a partire dalle 22 su Twitch

Lo scorso Resident Evil Village: Showcase è stato decisamente molto ricco di sorprese e novità, ovviamente legate al survival horror di Capcom. Per questo motivo, in occasione della nuova presentazione, abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi e partire un'ora prima con il commento all'evento. Saremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 22 in compagnia di Alessandra Borgonovo, Aligi Comandini e Pierpaolo Greco.

Durante il Resident Evil Village: Showcase di stasera Capcom dovrebbe svelare le ultime novità su questo atteso survival horror. Resident Evil Village: Showcase sarà sulla copertina di Game Informer, che promette tanti nuovi dettagli sul gioco. Dovrebbero esserci nuovi personaggi, nuovi retroscena, ma soprattutto potrebbe essere annunciata una nuova demo, grazie alla quale potersi immergere nuovamente nelle atmosfere di Village.

Di tempo a disposizione ne avremo parecchio sia prima che dopo il Resident Evil Village: Showcase. Quindi partecipate attivamente alle discussione su Twitch, proveremo a rispondere a tutti.

Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.





Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

Non mancate!