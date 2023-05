Revenant Hill: annunciato con trailer il nuovo gioco degli autori di Night in the Woods

Tra le novità annunciate durante il PlayStation Showcase c'è stato spazio anche per Revenant Hill, ovvero il nuovo gioco di Finji e The Glory Society mostrato in trailer, che sembra confermare il particolare stile adottato già dalla produzione precedente del team.

Il riferimento è a Night in the Woods, produzione precedente di The Glory Society, ma questo unicamente per quanto riguarda stile grafico e atmosfere.

Per il resto, la storia di questa particolare avventura è completamente diversa: si tratta delle vicende di un gatto, nell'anno 1919.

Dopo l'incendio che ha distrutto la sua fattoria, il gatto Twigs cerca riparo in un cimitero abbandonato, ma da qui partono ulteriori problemi. Il gufo che abita nei paraggi chiede infatti un affitto sostanzioso per poter vivere da quelle parti, costringendo il gatto a cercare metodi per guadagnare denaro e pagare il dovuto.

Non solo: c'è qualcosa di oscuro che si sta diffondendo nella città e nelle campagne circostanti, con il quale il gatto Twigs dovrà scontrarsi nelle sue peregrinazioni. Queste e altre vicende vengono dunque messe in scena in Revenant Hill, avventura annunciata per PC, PS4 e PS5 e ancora senza una data d'uscita.