Richard Garriott ha suggerito che presto potrebbe ritornare in possesso di Ultima Online

Vi piacerebbe che il grande Richard Garriott riprendesse la serie Ultima? Stiamo parlando di una delle serie che hanno canonizzato il mondo dei giochi di ruolo elettronici e del suo autore principale, tanto per far capire l'argomento anche a chi è troppo giovane per avere esperienza diretta della cosa.

Specifichiamo che per adesso non c'è alcun annuncio ufficiale in merito, ma c'è comunque qualcosa che gli somiglia moltissimo e che fa quantomeno capire che qualcosa dietro le quinte si sta muovendo.