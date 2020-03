Samsung Galaxy S20, ecco quanto costa produrlo

Quanto costa produrre un Samsung Galaxy S20 Ultra? A svelarlo ci ha pensato un nuovo resoconto del sito specializzato Tech Insights, che ha stimato il prezzo di ognuno dei componenti contenuti negli smartphone della casa sudcoreana, appena giunti sul mercato.



In totale per produrre un'unità del Galaxy S20 Ultra, nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, venduta in Italia a 1.379€, Samsung spenderebbe circa 528 dollari (478 euro circa al cambio attuale). Stando allo schema pubblicato da Tech Insight, il componente più costoso è il modulo fotografico. Seguono modem, processore e quindi lo schermo. Vediamo:

A onore di confronto, secondo Tech Insights Apple spenderebbe circa 38 dollari in meno di quanto spende Samsung per il Galaxy S20 Ultra, per produrre un iPhone 11 Pro Max. Ovviamente il prezzo di uno smartphone non è formato solo dalla tecnologia che contiene, ma anche dai molti costi accessori dovuti all'intera catena produttiva e di commercializzazione, come quelli di marketing, quelli di distribuzione e il ricarico dei vari negozi.



Questo spiega come mai c'è una differenza così sostanziale tra il costo di produzione delle singole unità e il prezzo finale nei negozi. Se vogliamo è anche per questo motivo che i produttori dei telefoni possono permettersi tagli di prezzo repentini a pochi mesi dal lancio.