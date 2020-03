Cyberpunk 2077, il trailer dell'E3 2019 in una buffa versione economica

Bananas Movie Studio ha pubblicato su YouTube una versione economica del trailer dell'E3 2019 di Cyberpunk 2077. Si tratta di una parodia realizzata da un gruppo di fan che si sono divertiti a rifare tutte le scene viste nel video di CD Projekt Red, mantenendo anche la stessa regia.



Cyberpunk 2077 - Low Budget, questo il nome del video, funziona tanto più bene grazie all'accortezza di aver lasciato in sovra impressione in un angolo il trailer originale, di cui è stato utilizzato anche l'audio. L'effetto è straniante ma molto divertente. Da notare gli innesti cibernetici realizzati con la carta stagnola e il ruolo centrale assunto dalle banane (con qualcosa dovevano pur sparare).



Cyberpunk 2077 è il nuovo gioco di ruolo d'azione di CD Projekt Red, in sviluppo per PC, Stadia, Xbox One, PS4, Xbox Series X e probabilmente anche per PS5 (quest'ultima versione va però confermata), la cui uscita è prevista per il 17 settembre 2020. Sarà una trasposizione fedele del gioco cartaceo, di cui riprende anche parte della mappa.