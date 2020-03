Dragon Ball Z: Goku e la Sfera Genkidama in uno sketch di Garow Lee

Probabilmente tutti i fan del manga e anime di Akira Toriyama hanno ben impressa questa scena di Dragon Ball Z: quella in cui Goku scatena tutta la potenza della Sfera Genkidama contro Kid Bu. Ecco, l'artista Garow Lee ha realizzato uno sketch molto interessante per permettervi di riviverla, e renderle omaggio.

Garow Lee ha già realizzato il manga Lo strano caso di reincarnazione in Yamcha, ed è tornato in questi giorni a rendere onore a Dragon Ball Z, la più celebre opera del maestro Akira Toriyama. Ha dunque disegnato Son Goku intento ad accumulare energia per la Sfera Genkidama (Energia Sferica nella traduzione italiana), con Mr. Satan tutto intento a chiedere il contributo degli aiutanti del Pianeta Terra. Questo è stato uno dei momenti più intensi ed importanti dell'ultimo arco narrativo della Serie Z, dato che Majin Bu sembrava praticamente invincibile.

Ed eccovi l'immagine dello sketch in questione, realizzato da Garow Lee: potete commentarlo nell'apposita sezione di questo articolo. Il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super, sequel ufficiale di Dragon Ball Z (Dragon Ball GT non è canonico), arriverà online e in formato cartaceo dal prossimo 20 marzo 2020.