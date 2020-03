PewDiePie non è tra gli youtuber più pagati, distrutto da due ragazzini

Il sito CashLady ha pubblicato l'elenco di quelli che sono i dieci youtuber più pagati per singolo video e incredibilmente non vi compaiono mostri sacri come PewDiePie, MrBeast e David Dobrik. Chi è che riesce a fare meglio di loro in termini economici?



Diversi youtuber, a quanto pare. In testa alla classifica troviamo Vlad e Nikita, una coppia di ragazzini protagonisti di video in cui giocano... e basta. Pensate che i due hanno la bellezza di 35,4 milioni di seguaci e che ogni loro video guadagna circa 312.300 dollari.



Seguono il canale sportivo Dude Perfect, che vanta 49,6 milioni di iscritti, quindi Like Nastya, il canale di una bambina con 49,3 milioni di seguaci. A quanto pare lo sfruttamento minorile va alla grande su youtube, visto che nella top 10 ci sono almeno cinque minori.



Di gente come PewDiePie, che ha più di cento milioni di iscritti, non c'è traccia. Evidentemente la monetizzazione di YouTube tiene conto di vari fattori, non solo del numero di seguaci. Ma ora bando alle ciance e leggiamo la classifica dei dieci youtuber più pagati per singole video.

Vlad and Nikita ($312.3k) Dude Perfect ($301.3k) Like Nastya ($258.5k) TheOdd1sOut ($168k) Lele Pons ($157.7k) Liza Koshy ($133k) Kids Diana Show ($126.9k) Collins Key ($120.9k) Toys and Little Gaby ($89.3k) James Charles ($79.8k)