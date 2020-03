PosteMobile Creami Relax 100 ed Extra Wow 10 GB: proroga al 21 marzo 2020

PosteMobile ha annunciato una proroga importante per alcune delle sue offerte attualmente presenti sul mercato, e cioè Creami Relax 100 ed Extra Wow 10 GB. Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere in questo rapido articolo: sono state prorogate al 21 marzo 2020.

PosteMobile Creami Relax 100 è un'offerta di PosteMobile che offre attualmente credit illimitati per le chiamate e gli SMS, nonché 80 GIGA di internet al mese, al prezzo di abbonamento di 10 euro per i primi tre mesi di rinnovo, poi 9 euro per i successivi tre rinnovi, infine 8 euro a partire dal settimo rinnovo in poi. I nuovi clienti dell'operatore possono attivare l'offerta al prezzo di 25 euro, comprensivi di 10 euro per il primo mese di abbonamento anticipato e 15 euro per la nuova SIM PosteMobile.

PosteMobile Creami Extra WOW 10GB offre a sua volta credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi ancora 10 GIGA di internet al prezzo di abbonamento mensile di 7 euro. Questa offerta è attualmente attivabile solo per i nuovi clienti senza vincolo di portabilità, con un costo iniziale di 25 euro, ancora una volta.