Google: aggiornate gli smartphone android, o non possiamo difendervi dagli hacker

Google, il colosso di Mountain View, ha lanciato un messaggio molto chiaro ai propri clienti: aggiornate gli smartphone android, o non possiamo difendervi dagli hacker. Qualcuno risponderà sicuramente con un "beh, ma è ovvio". Altri pretenderanno invece aggiornamenti, anche a distanza di dieci anni, per dispositivi ormai obsoleti.

Tutto è cominciato con alcuni esperti della cyber security, che hanno fornito i risultati delle proprie ricerche alla redazione di The Sun: le analisi dimostrano che aggiornare uno smartphone android è la via più semplice per difendersi dagli hacker e dagli attacchi dei malintenzionati. Eppure Google ha a sua volta confermato che il 40% dei propri utenti non installa questi aggiornamenti, o per incuria o perché in possesso di smartphone android che non supportano più update vitali dedicati alla sicurezza.

La società aggiorna costantemente i propri terminali, ma si sa, la tecnologia prosegue e si evolve a ritmo vertiginoso. Un telefono di dieci anni fa, ma anche messo in commercio nell'ultimo lustro, già potrebbe non ricevere più update per il proprio sistema operativo - neppure quelli fondamentali per la sicurezza. Gli utenti si lamentano: perché Google non continua ad aggiornare anche i modelli più vecchi? "Ciò è poco realistico, e non è la pratica standard" ha confermato Michael Barragry, "molti prodotti oggi hanno un ciclo vitale relativamente breve, con un supporto alla sicurezza limitato nel tempo. Che può andare dai due ai dieci anni, ma comunque ad un certo punto finisce".

Cosa fare dunque? Innanzitutto aggiornare costantemente il proprio smartphone android, come consiglia anche Google. E quando il modello diventa ormai obsoleto, beh... bisogna cambiarlo, c'è poco da aggiungere.