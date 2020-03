Black Mesa: versione 1.0 finalmente disponibile, vediamo il trailer di lancio

Finalmente disponibile la versione 1.0 di Black Mesa, remake del primo Half-Life di altissimo livello, sviluppato nel corso di quasi una decina d'anni (molti di più, se consideriamo anche la mod gratuita).



Per chi non lo conoscesse, Black Mesa ricrea Half-Life utilizzando il motore grafico di Half-Life 2. Il gioco di base rimane lo stesso, ma la grafica è stata completamente rifatta e alcuni aspetti del gioco sono stati rivisti, come i livelli Xen, completamente diversi da quelli originali.



Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Black Mesa, in cui abbiamo scritto:

Ora che abbiamo avuto modo di provare la versione 1.0 di Black Mesa, non possiamo che ribadire quanto detto negli altri articoli che gli abbiamo dedicato: attualmente è il miglior modo per giocare ad Half-Life. Certo, non è Half-Life, ossia non ha la sua stessa carica innovativa o il suo valore storico. Inoltre è sempre un remake, ma rimane un lavoro fatto con tutti i crismi che non tradisce l'originale, pur modificandone le parti più deboli, come i livelli Xen. Non possiamo quindi che consigliarlo a tutti i fan degli sparatutto classici, nonché a chi vuole muovere i suoi primi passi in questa splendida saga.



Da specificare che Black Mesa è stato autorizzato ufficialmente da Valve e non richiede di possedere Half-Life per poterci giocare, anche se in questi giorni non sarebbe un grosso problema, visto che l'intera saga è stata resa provvisoriamente gratuita fino al lancio di Half-Life: Alyx.