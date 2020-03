TIM e Vodafone controlleranno INWIT, ma la Commissione UE detta le condizioni

L'accordo è stato siglato: TIM e Vodafone controlleranno INWIT. Quest'ultima potrà vantare l'aggregazione delle torri di entrambi gli operatori storici italiani, che verranno poi affittate in futuro ad altri concorrenti nel settore delle telecomunicazioni.

Il progetto di acquisizione congiunto di TIM e Vodafone è stato approvato dalla Commissione UE, ma con alcune condizioni tutt'altro che irrilevanti, che eviteranno il monopolio assoluto e garantiranno la libera concorrenza sul mercato. INWIT, nel dettaglio, metterà a disposizione a condizioni ragionevoli almeno 4000 torri in comuni italiani con più di 35.000 abitanti, pubblicizzandole adeguatamente. Inoltre "sarà istituito un meccanismo rapido di risoluzione delle controversie in cui un esperto indipendente si pronuncerà in caso di controversia riguardante l'accesso alle torri".

In particolare, ecco come si è pronunciata Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza: "La rapida diffusione della tecnologia 5G in Italia andrà a beneficio dei consumatori e delle imprese italiane. Oggi approviamo la creazione di una joint venture tra due operatori di telefonia mobile che intendono mettere in comune le loro torri di trasmissione per raggiungere insieme questo obiettivo senza compromettere la concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso".