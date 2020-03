Call of Duty: Modern Warfare 2 remastered in sviluppo? Così vuole un'indiscrezione

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered potrebbe essere in sviluppo negli studi di Infinity Ward, almeno stando a una recente indiscrezione apparsa in rete, che suggerisce addirittura il lancio nel 2020.



In verità si parla di anni dell'arrivo di un'edizione rimasterizzata di Call of Duty: Modern Warfare 2, almeno dal 2018, ma ora la voce è stata rafforzata dal post su Twitter dell'insider Okami, che ha riportato appunto di un lancio entro l'anno e di multiplayer incluso.



Da notare che Okami ha già riportato alcune informazioni sulla serie Call of Duty, poi rivelatesi corrette, come quelle relative alla versione Open Alpha della modalità Gunfight di Call of Duty: Modern Warfare.



Per dare più forza alle sue parole, Okami ha riportato anche delle informazioni su Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale free-to-play di Call of Duty: Modern Warfare di cui si parla da tempo. Secondo lui uscirà il 10 marzo, si giocherà soltanto a squadre, avrà un client separato da Modern Warfare e il trailer è già pronto. Sarà pubblicato lunedì o martedì. Okami conclude il tweet affermando "Quando questo si rivelerà vero, saprete che ho ragione anche su Call of Duty: Modern Warfare 2".



La sostanza è che per sapere se questa indiscrezione sia o no fondata non manca molto, visto che il 10 marzo è davvero vicino.

- Warzone is launching March 10th



- Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday.



- Free to play



- Squads only



- Will be in its own separate client



When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year. — Okami (@Okami13_) March 5, 2020