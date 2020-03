Fortnite: Zina e Magnus nel negozio dell'8 marzo 2020

Oggi è l'8 marzo 2020, la festa della donna: ed è anche una donna la skin che debutta nel negozio di Fortnite Capitolo 2. Inedita, tra l'altro: vediamo dunque tutti i dettagli, i contenuti e i prezzi direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Zina è la nuova skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, e viene proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; possiede anche uno stile aggiuntivo e per completare il set vi servirà il suo strumento raccolta, Ananassalto (500 V-buck, altri 5 euro al cambio). Torna disponibile dopo parecchio tempo anche il costume leggendario Magnus, con tutti gli accessori: il suo prezzo è pari a 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi, infine, sono Twist, Mi sento elegante e Concentrazione pura.

Ecco qui di seguito tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, 8 marzo 2020, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo inoltre che le sfide di Prova di Nitroglicerina sono già disponibili per il completamento.

Zina (Costume) - 1200 V-buck

Magnus (Costume) - 2000 V-buck

Eco (Costume) - 1200 V-buck

Ananassalto (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Avo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Lame dell'inversione (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Tritatutto (Costume) - 1200 V-buck

Luce Notturna (Costume) - 800 V-buck

Twist (Emote) - 500 V-buck

Rottame Volante (Deltaplano) - 1200 V-buck

Mi sento elegante (Emote) - 500 V-buck

Concentrazione pura (Emote) - 200 V-buck