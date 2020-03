Fortnite: nuove sfide di Maya disponibili, ma un bug rende impossibile completarle

Epic Games ha reso disponibili nuove sfide di Maya, la Skin personalizzabile introdotta con Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questo rapido articolo vi parleremo della missione inedita da svolgere, e anche per quale motivo è attualmente impossibile completarla.

La nuova sfida di Maya di Fortnite richiede di ottenere 8 eliminazioni in una sola partita, in cinque partite differenti (non necessariamente di seguito, per fortuna). Come potete immaginare, per i giocatori meno abili è opportuno recarsi su Rissa a Squadre, dove è presente il respawn e dove la partita non si conclude prima che una delle due squadre abbia raggiunto le 125 eliminazioni.

Tuttavia (e questa è la nota dolorosa della questione) un bug rende impossibile completare le sfide di Maya. Dunque anche ottenendo le eliminazioni richieste, noterete che la sfida non aggiorna le proprie condizioni: e dunque è impossibile ottenere la ricompensa, cioè gli stivali con cui personalizzare Maya. Epic Games ha detto di essere già al lavoro per correggere il problema il prima possibile.