Asus ROG Rapture GT-AC2900, la recensione

Con la recensione dell'Asus ROG Rapture GT-AC2900 ce la siamo presa comoda, testando il dispositivo per alcune settimane al fine di assicurarci che le sensazioni iniziali trasmesse dal router da gaming prodotto dall'azienda taiwanese venissero confermate nell'ambito di un periodo di prova sufficientemente lungo. Ebbene, l'esame è stato superato in scioltezza. Disponibile su Amazon al prezzo di 240,99 euro, il Rapture GT-AC2900 non è chiaramente un apparecchio alla portata di tutti, ma la componentistica e le tecnologie integrate giustificano l'investimento, che va considerato laddove si sia alla ricerca di un device in grado di cambiare il volto della propria rete Wi-Fi attraverso tutta una serie di funzionalità e ottimizzazioni che possono fare la differenza anche e soprattutto quando ci si cimenta con frenetiche partite in multiplayer online.

Design e specifiche

L'aspetto estetico dell'Asus ROG Rapture GT-AC2900 riflette in maniera molto chiara la vocazione gaming del router, che si presenta con un design all-black moderno e aggressivo, tre grosse antenne orientabili, una base che è possibile montare anche sul retro dell'apparecchio per un eventuale fissaggio a parete (l'apposito giravite è incluso nella confezione), una zona posteriore con tantissime feritoie per la dissipazione del calore e delle strisce LED RGB sul frontale, con tanto di logo Republic of Gamers, che vanno a caratterizzare in maniera forte l'impatto visivo del router, naturalmente compatibile con la tecnologia Aura per effettuare le varie regolazioni.



Sì, insomma, il Rapture GT-AC2900 fa parte di quella schiera di prodotti sbrilluccicosi che tanto vanno di moda fra i videogiocatori moderni, diciamo così: un approccio che può piacere o non piacere, ma che non influisce in alcun modo sulla qualità del dispositivo.

Le specifiche parlano infatti di un router disegnato per le abitazioni più grandi, equipaggiato con le già citate tre antenne esterne regolabili che si aggiungono a una interna, velocità di rete pari a 750 + 2167 Mbps, supporto per la tecnologia MIMO (3 x 3 sui 2,4 GHz, 4 x 4 sui 5 GHz), processore dual core a 64 bit da 1,8 GHz, 512 MB di RAM, copertura beamforming per massimizzare il range, una porta WAN per il collegamento di un modem (per i test abbiamo utilizzato un D-Link DVA-5593), quattro LAN Gigabit, una porta USB 3.0 e una porta USB 2.0, nonché un set di pulsanti per accensione, reset, WPS, accensione o spegnimento della trasmissione wireless e accensione o spegnimento dei LED.



Dimensioni e peso sono relativamente generosi: il dispositivo misura 22,1 x 16,9 x 11,1 centimetri per 780 grammi.