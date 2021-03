Samurai Warriors 5: nuove immagini e dettagli

Samurai Warriors 5: un'immagine di gioco

Koei Tecmo ha pubblicato una ricca galleria di nuove immagini di Samurai Warriors 5, svelando alcuni dettagli sul gioco. Tra le immagini ci sono gli artwork degli ultimi personaggi annunciati: Oichi, Azai Nagamasa, Toshiie Maeda e Tadakatsu Honda.

La storia di Samurai Warriors 5 si svolgerà alla fine della guerra degli Ounin. Inizierà con Oda Nobunaga e Toshiie Maeda che attaccano l'esercito di Imagawa per liberare un ostaggio: Tokugawa Ieyasu.

Tra le novità a livello di gameplay spiccano le Ultimate Technique, che si sommeranno agli Hyper Attack. Se ne potranno equipaggiare quattro per personaggio. Ognuna avrà effetti differenti, sia a livello di danni, sia per tempo di raffreddamento e altre caratteristiche. Il giocatore potrà sceglierne la configurazione adatta al suo stile di gioco. Possono essere usate anche per cancellare le azioni, il che le rende utili per eseguire delle combo più lunghe.

Altri dettagli su Samurai Warriors 5 saranno forniti nel corso di un live stream, che sarà trasmesso il 24 marzo (non ancora confermato). Vediamo le immagini raccolta in una ricca galleria:

Samurai Warriors 5 uscirà il 27 luglio su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Non si sa ancora nulla di versioni next-gen.