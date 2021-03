Xbox, Bethesda e inclusività nella nuova puntata del Cortocircuito, oggi alle 16.00

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata, in diretta a partire dalle 16.00, in cui parleremo di Xbox, Bethesda e inclusività in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Come da tradizione, ecco la presentazione dettagliata degli argomenti che tratteremo nel corso della live.

Il Cortocircuito, gli argomenti della puntata del 12 marzo 2021.

NovisGames - Quando l'inclusività nei videogiochi diventa una mission

Parleremo di NovisGames, una startup italiana che punta a realizzare hardware e software in grado di far giocare ciechi e persone ipovedenti.

Si tratta di un progetto molto interessante, sebbene ancora nebuloso: ne discuteremo con Arianna Ortelli, fondatrice e amministratrice delegata della società.

Xbox + Bethesda - Il futuro di esclusive che tutti immaginiamo?

Dopo l'ufficialità dell'accordo e il primo evento, commenteremo la tavola rotonda di ieri e diremo la nostra sulla questione delle esclusive e del Game Pass ovunque, alla luce delle dichiarazioni di Phil Spencer.

Proveremo anche a confrontarci sull'idea, sempre portata avanti da Spencer, di poter condividere tecnologie e know how fra così tanti sviluppatori appartenenti agli studi Microsoft.

Naturalmente il Cortocircuito richiede la vostra partecipazione: usate la chat di Twitch e i commenti a questa notizia per interagire con noi

