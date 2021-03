Xbox Series X: ultimo aggiornamento risolve problemi di disconnessione del controller

Microsoft ha annunciato che l'ultimo aggiornamento di Xbox Series X, pubblicato a inizio settimana, risolve i problemi di disconessione del controller registrati sin dal lancio della console. La novità rischiava di passare inosservata visto l'alto numero di notizie riguardanti Xbox degli ultimi giorni, ma ci ha pensato Jason Ronald a ricordarcela:

Naturalmente se non avevate problemi, l'aggiornamento non vi cambierà la vita. Considerate però che non si limita solo a sistemare il controller, ma introduce anche: la possibilità di attivare o disattivare l'Auto HDR; l'FPS Boost e il supporto migliorato per le nuove cuffie Xbox Wireless.

Sempre dal mondo Xbox, questa settimana abbiamo avuto la conferma definitiva dell'acquisizione di Bethesda e una tavola rotonda in cui si è finalmente chiarita la questione esclusive.