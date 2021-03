PlayStation Store: Crash Bandicoot 4 e Monster Energy Supercross 4

Aggiornamento essenziale per il PlayStation Store, che vede l'arrivo della versione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time e Monster Energy Supercross 4.

PlayStation Store dà il benvenuto questa settimana alla versione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time, che introduce tutta una serie di importanti miglioramenti rispetto all'esperienza che abbiamo potuto sperimentare su PS4. Non si tratta tuttavia dell'unico nuovo titolo in arrivo. Fra le produzioni di maggiore rilievo troviamo infatti anche Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, ultimo episodio della serie sviluppata dal team italiano Milestone, disponibile in formato cross-gen per PS5 e PS4.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time, una sequenza d'azione del gioco. Disponibile con upgrade gratuito per i possessori dell'edizione PS4, Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5, 69,99 euro) porta il celebre peramele creato da Naughty Dog sulle piattaforme di nuova generazione, e lo fa nella maniera migliore possibile: con una grafica a 4K e 60 fps, nonché caricamenti velocissimi. Forte del successo riscosso al lancio, lo scorso ottobre, l'action platform sviluppato da Toys for Bob riprende la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, alla fine di Crash Bandicoot 3: Warped, rimettendo in pista il malvagio Dottor Cortex che stavolta ha organizzato un nuovo piano per conquistare il mondo sfruttando i varchi spaziotemporali. Crash Bandicoot 4: It's About Time, il protagonista e i suoi amici. Crash e i suoi amici dovranno ovviamente fare di tutto per fermare questa ennesima minaccia, nell'ambito di una campagna composta da oltre cento livelli e in cui sono state introdotte diverse novità, come ad esempio le diverse maschere che conferiscono ai personaggi dei poteri speciali e gli consentono di raggiungere zone altrimenti inaccessibili. Il risultato finale, come certificato dalla nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, è un prodotto eccellente, in grado da una parte di strizzare l'occhio ai nostalgici del franchise, dall'altra di conquistare nuovi fan grazie alle sue straordinarie capacità. Un'avventura coloratissima e coinvolgente, che merita di essere provata.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 garantisce sequenze spettacolari. La serie Milestone torna sulle piattaforme Sony con Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (PS5 e PS4, 69,99 euro), un episodio che prova a consolidare gli aspetti più spettacolari e divertenti del brand, rinnovando in particolare il fulcro dell'offerta single player con una carriera completamente rinnovata. Partendo tradizionalmente dal basso, dovremo dimostrare le nostre abilità e apprenderne di nuove grazie all'inedito skill tree, migliorare il personaggio, sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione e passare dalle categorie Futures a quelle Pro sfidando avversari sempre più forti, alla guida di moto man mano più potenti e difficili da padroneggiare.