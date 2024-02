Seaman, scoperto un easter egg piccante di questo gioco culto per Dreamcast

Seamen o...

Il post di Pascarella

Derek Pascarella, un programmatore appassionato di Seaman, ha segnalato la scoperta su X: "Si tratta di una traccia musicale di 37 secondi che finisce con Seaman che dice: "Listen, if my name was semen, I wouldn't be swimming in this tank. I'd be swimming in your mama." Traducendolo in italiano si perde un po' il gioco di parole: "Ascolta, se il mio nome fosse seme, non nuoterei in questo acquario, ma in tua madre."

Se volete ascolare l'audio, cliccate qui. C'è poco da fare, Seaman ci sta sempre più simpatico.

Il gioco fu lanciato su Dreamcast nel 1999 e arrivo in America del Nord l'anno successivo. Nel 2001 ha avuto anche una versione PS2, mai arrivata in occidente. Nel 2007 è uscito un seguito per PS2, anch'esso mai uscito dal Giappone.