Gears of War su PS5? Microsoft starebbe considerando l'idea, l'annuncio forse non è lontano

Alla lunga lista di esclusive Xbox che potrebbero arrivare su altri altre piattaforme, e in particolare su PS5, ora si aggiunge anche la serie Gears of War, almeno stando alle fonti del giornalista e insider Jeff Grubb.

Durante l'ultimo episodio del podcast di Giantbomb, Grubb ha dichiarato che il colosso di Redmond starebbe valutando l'idea di portare la serie su PlayStation, ma che al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva.

"L'altro (dei franchise Xbox in arrivo su altre piattaforme ndr) che ho sentito essere stato preso in considerazione, il che non significa necessariamente che si farà, è Gears of War. Gears of War è stato preso in considerazione.", ha dichiarato Grubb.

Successivamente ha aggiunto che Microsoft aveva in programma di spiegare al pubblico la sua nuova strategia relativo alle (presto non più?) esclusive Xbox verso la fine di febbraio, ma che ora la compagnia starebbe considerando di anticipare l'annuncio ufficiale a causa dei numerosi rumor e report emersi in questi giorni.