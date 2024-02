Stellar Blade: primi dettagli su doppiaggi e sottotitoli, il giapponese è esclusiva nipponica

Stellar Blade è stato uno dei giochi di punta presentati allo State of Play di gennaio 2024 e ha svelato una serie di dettagli sul sistema di combattimento e sulla trama. Ora, scopriamo anche qualche informazione aggiuntiva sul doppiaggio e sui sottotitoli. Ci saranno 22 lingue per i sottotitoli e 9 lingue per il doppiaggio. Il giapponese è tra queste ma non sarà disponibile a livello mondiale.

Pushsquare ha intervistato il Game Director Hyung-Tae Kim, il quale ha detto: "Il gioco offre un totale di 22 lingue diverse e 9 doppiaggi. L'utente può scegliere liberamente tra queste opzioni. Dobbiamo però dirvi che le voci giapponesi saranno disponibili solo in Giappone. Il testo giapponese sarà disponibile, ma il doppiaggio non lo sarà. Questo è dovuto ai doppiatori, che saranno disponibili solo nella regione giapponese".

Il doppiaggio originale coreano invece sarà disponibile in tutto il mondo e, secondo il direttore tecnico Dong-Gi Lee, questa è una delle tre lingue in cui le animazioni saranno completamente sincronizzate con le labbra. "L'inglese, il giapponese e il coreano sono tutti dotati di animazioni con sincronizzazione labiale, quindi gli utenti potranno sperimentare un doppiaggio più naturale", ha dichiarato.