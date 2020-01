Secret Oops!, su Apple Arcade il nuovo gioco di MixedBag in realtà aumentata

Secret Oops! è il nuovo gioco di MixedBag, disponibile a partire da oggi in esclusiva su Apple Arcade. Si tratta di un'originale esperienza cooperativa in realtà aumentata.



Realizzato dagli autori di forma.8, Secret Oops! racconta la storia dell'agente speciale Charles, la migliore spia del mondo... non fosse così stupido. Parliamo di una sorta di Johnny English, in grado di cacciarsi nei guai peggiori, che dovremo aiutare insieme ai nostri amici.



"Con Secret Oops! volevamo creare qualcosa di completamente nuovo e peculiare", ha dichiarato Mauro Fanelli, CEO di MixedBag. "Avevamo questa folle idea di un social multiplayer game in realtà aumentata che utilizzasse dispositivi multipli per interagire con lo stesso mondo virtuale, in cui si muove questa spia imbranata."



"Desideravamo che i giocatori interagissero fra di loro, si muovessero e collaborassero in maniera spontanea, portando il gameplay al di fuori dello schermo. Si tratta in effetti di un gioco molto fisico."



"Come potete immaginare, portare un concept del genere sul mercato rappresenta un rischio non da poco, ma per fortuna è arrivata Apple: è solo grazie al suo supporto che abbiamo potuto dar vita al gioco e offrire agli utenti un'esperienza così unica."