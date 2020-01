Due ex BioWare lavorano a un nuovo RPG sci-fi per Wizards of the Coast

Wizards of the Coast ha affidato a due ex BioWare lo sviluppo di un nuovo RPG sci-fi che immaginiamo non sarà legato agli universi di Magic: The Gathering o Dungeons and Dragons.



Il neonato team di sviluppo, Archetype Entertainment, vedrà la presenza del lead designer James Ohlen (Baldur's Gate, Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights) e del capo dei live services Chad Robertson (Anthem).



Il ruolo di queste due figure nella nuova realtà sarà rispettivamente quello di capo dello studio e vicepresidente / general manager, ma al momento i dettagli sul loro primo progetto sono scarsi.



L'unica informazione nota è che si tratterà di un RPG ambientato in un nuovo universo sci-fi, probabilmente con solide basi narrative.