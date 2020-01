Bojack Horseman, finale della serie disponibile, Netflix ce lo ricorda con una clip

Netflix ha pubblicato una nuova clip di Bojack Horseman per ricordarci la disponibilità odierna del finale della serie, ossia degli ultimi episodi della stagione 6. La clip, che trovate in testa alla notizia, ci fa conoscere il punto di vista di Bojack sulla depressione.



Bojack Horseman è una serie animata con protagonista un uomo cavallo, nonché star della televisione, dal carattere distruttivo. Raggiunto il successo con un programma per ragazzi, ne è stato sopraffatto finendo in un gorgo da cui chissà se riuscirà a uscire in questi ultimi episodi.



Secondo alcuni è una delle migliori serie animate degli ultimi anni, se non la migliore in assoluto. Quando Netflix ha annunciato che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima, molti fan non l'hanno presa benissimo, mentre altri hanno accettato la cosa consolandosi con il fatto che è meglio un finale con i fiocchi che un destino alla Simpsons.