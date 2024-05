SEGA Tetris: i fan hanno riportato online il Tetris esclusivo del Dreamcast, dopo 25 anni

Comunque sia SEGA tornò sulla serie nel 1996 con Tetris S per Saturn, di Bullet Proof Software, gli stessi della versione Game Boy, e nel 1999 con SEGA Tetris , lanciato su Dreamcast e come coin op. Peccato che la versione Dreamcast fosse esclusiva per il Giappone, pur avendo delle funzioni interessanti come la possibilità di giocare online . Naturalmente da allora di anni ne sono passati molti, circa 25, e le modalità online non funzionano più... meglio sarebbe dire, non funzionavano, perché sono tornate grazie all'utente @Shuouma_DC! Non solo, perché i menù di gioco sono stati tradotti in inglese , rendendolo così giocabile anche dalle nostre parti.

In particolare negli anni della disfida legale per i diritti del gioco, che vide diverse compagnie andare all'arrembaggio della firma di Aleksej Leonidovič Pažitnov , l'autore originale (la storia viene raccontata, pur in forma molto romanzata, nel film Tetris di Apple ), ci furono varie versioni del gioco che non arrivarono mai sul mercato anche se pronte, come quella Mega Drive, di cui erano state prodotte addirittura le cartucce.

Nonostante gli anni, Tetris rimane un gioco amatissimo. Molti lo hanno conosciuto con il primo Game Boy , altri con la psichedelica versione per Commodore 64, ma in realtà ne esistono talmente tante versioni che è anche difficile contarle tutte.

Il ritorno di Tetris

Insomma, se volete provare anche questa versione di Tetris, ora non avete davvero più scuse per non farlo. Per favorire le partite online, è stata scritta anche una comoda guida che spiega per filo e per segno come connettere un Dreamcast alla rete nel 2024. Volendo online è possibile trovare anche una versione già con installata la patch di SEGA Tetris, ma non possiamo fornirvi il link diretto.

Naturalmente è giusto ricordare che dovete possedere una copia originale del gioco per non incorrere nel reato di pirateria. Ma chi non ha nel suo scaffale videoludico una copia di un Tetris uscita solo in Giappone per una console che dalle nostre parti avrà venduto pochissime migliaia di unità?