Elezioni USA e Regno Unito: IA rendono impossibile distinguere il vero dal falso, si temono problemi

La situazione indiana è particolarmente significativa in tal senso. Con l'avvicinarsi delle elezioni, stanno proliferando informazioni false , costruite usando le intelligenze artificiali, tanto da rendere impossibile per il corpo elettorale distinguere ciò che è vero da ciò che è falso.

Se siete tra quelli che temevano un futuro in cui l'uso di intelligenze artificiali generative renderà quasi impossibile distinguere il vero dal falso, soprattutto sotto elezioni, sarete felici di sapere che quel futuro è già qui. Lo è al punto che negli Stati Uniti e nel Regno Unito, attualmente sotto campagna elettorale per le future elezioni politiche , si stanno ponendo il problema di come arginare la situazione, per fare in modo che non sfugga di mano come avvenuto in India. Insomma, come evitare che l'uso di intelligenze artificiali influenzi i risultati elettorali?

Troppo accessibili?

Le informazioni false rischiano di essere un problema?

L'accessibilità di questi strumenti ha messo in allarme molti esperti. Il commissario alle elezioni in India, SY Qureshi, ha sollevato dubbi sui social media, affermando che "Le voci di corridoio hanno sempre fatto parte dei confronti elettorali. Ma nell'era dei social media possono spargersi come fiamme sulla benzina e potenzialmente dare fuoco alla nazione."

In realtà l'utilizzo di IA per spargere informazioni false non è una novità. Già durante i primi mesi dell'invasione dell'Ucraina, in Russia venivano creati dei video falsi di Volodymyr Zelenskyy che annunciava la resa, per ingannare i civili. All'epoca non ebbe grande successo, ma nel frattempo le IA generative sono state migliorate e hanno rubato più dati, tanto che i progressi nei loro risultati sono evidenti. Pensate ad esempio allo spettacolo falso di George Carlin o ai film in arrivo realizzati usando solo l'IA.

Non è assurdo pensare che problemi del genere possano riguardare anche le elezioni USA e quelle del Regno Unito, creando una questione enorme per la democrazia.