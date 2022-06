Silent Hill, un video di gameplay per il remake in Unreal Engine 5

Il remake di Silent Hill sviluppato in Unreal Engine 5 da Codeless Games torna a mostrarsi, in questo caso con un video di gameplay della durata di circa dieci minuti, ambientato all'interno della scuola.

Ricorderete senz'altro il trailer del remake di Silent Hill pubblicato alcuni giorni fa. Ebbene, gli autori hanno fornito con questo filmato un ulteriore sguardo al gioco, che tuttavia si trova al momento in fase alpha e subirà dunque sostanziali miglioramenti nei prossimi mesi.

Sicuramente le animazioni e l'interazione con lo scenario sono due degli aspetti che necessitano di essere modernizzati al fine di portare davvero questo survival horror nel 2022, ma l'atmosfera c'è tutta e l'effettistica messa a disposizione dall'UE5 è molto promettente.

Come per tutti i remake non ufficiali, non sappiamo quale sarà il destino del progetto, ma una cosa è certa: indicare la via di un remake è stato di grande aiuto a Capcom ai tempi di Resident Evil 2 e magari accadrà qualcosa di simile con il franchise Konami.