The Quarry e High on Life dovevano essere esclusive Google Stadia, per un report

Stephen Totilo di Axios riporta un retroscena interessante che accomuna The Quarry e High on Life, due giochi che hanno attirato notevole attenzione in questo periodo e che sarebbero dovuti essere, in base a quanto riferito, entrambi delle esclusive Google Stadia, prima del ridimensionamento imposto alla divisione in questione da parte di Alphabet.

The Quarry è la nuova avventura narrativa horror da parte di Supermassive Games che è già uscita e ha riscosso un notevole successo in questi primi giorni, ben valutata anche nella nostra recensione.

Il gioco è stato infine pubblicato da Take Two Interactive ma, in base a quanto riferito da Totilo, il progetto era stato avviato all'interno di Google Stadia come possibile esclusiva per il servizio in streaming di Google.

Allo stesso modo, anche High on Life sarebbe dovuto uscire all'interno di Google Stadia come esclusiva, essendo prodotto proprio dalla compagnia di Mountain View. Il gioco in questione è stato presentato nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022 ed è sviluppato da Squanch Games, team indie guidato da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty. Quest'ultimo rientra nel programma ID@Xbox e sarà incluso in Xbox Game Pass dal day one, dunque la produzione è chiaramente passata nelle mani di Microsoft.

Non ci sono conferme ufficiali né da parte di Google né da parte dei team di sviluppo, ma secondo quanto raccolto da Totilo, sembra che entrambi i giochi si siano ritrovati privi del publisher e dell'accordo di distribuzione esclusiva dopo il famoso ridimensionamento del progetto Google Stadia nel 2021, che ha portato anche alla chiusura dei team interni first party, trovando infine strade differenti per raggiungere il mercato.